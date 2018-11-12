昨因雨取消行程被罵爆 川普今冒雨憑弔美軍公墓

11日川普冒雨前往巴黎郊區的另一座美軍一戰公墓憑弔。（法新社）

2018-11-12 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普原訂10日造訪一戰陣亡美軍的墓園，卻臨時以天候不佳、直升機無法起飛為由，取消行程惹議，在廣泛批評聲浪中，11日川普冒雨前往巴黎郊區的另一座美軍一戰公墓。

綜合外媒報導，美國總統川普在當地時間11日，前往巴黎近郊的「敘雷訥美軍公墓與紀念館」（Suresnes American Cemetery and Memorial），儘管天空仍飄著細雨，川普撐傘在大理石十字架林立的墓園內憑弔，川普冒雨致詞，讚揚這些陣亡的美都是「偉大的戰士，為家庭、國家、上帝和自由付出了一切」。

川普表示：「他們頂著下雨、冰雹、雪、泥巴、毒氣、子彈和迫擊砲，保持著陣線向前推進，直到勝利。」

美國媒體《ABC News》指出，雖然川普冒雨演說，企圖挽回形象，但仍因前一日取消前往美軍一戰公墓被廣泛批評。

川普原訂10日前往巴黎東北方的「埃納－馬恩美國陣亡將士公墓和紀念園地」（Aisne-Marne American Cemetery and Memorial）紀念，但白宮當天一早宣布，川普與第一夫人梅蘭妮亞因天候不佳，取消這項行程，改由軍旅出身的白宮幕僚長凱利、參謀首長聯席會議主席鄧福德與若干白宮幕僚代為出席。

此舉引發輿論廣泛批評，連前英國首相邱吉爾的外孫索梅斯（Sir Nicholas Soames）痛批川普的決定相當「可悲」，竟因天氣因素就拒絕向為國捐軀的士兵致意，根本「不適合代表這個偉大的國家」。