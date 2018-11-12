中國稱殲-20飛行表演令人驚嘆 專家打臉：用的是俄國引擎

中國隱形戰機殲-20在珠海航空展飛行，官媒興奮地宣稱這令人驚嘆，但軍事專家直指引擎似乎並非中國製造，而是來自俄羅斯。（路透）

2018-11-12 12:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東珠海舉行「2018第十二屆中國國際航空航天博覽會」，全新隱形戰機殲-20於昨天（11日）展開飛行表演，官媒《新華社》稱整個過程令人驚嘆，但軍事專家立刻打臉，直指這款第4代戰鬥機的引擎似乎並非中國製造，而是來自俄羅斯。

據《CNN》報導，兩架殲-20飛過中國航空展時，人群中不斷傳來興奮的尖叫聲，戰機的飛彈艙門是打開的，露出裡面的4枚遠程導彈，兩側機翼也各裝了1枚導彈。

中國解放軍英文網站在今年稍早時指出，未來若有任何對手敢挑戰中國，殲-20就會與之交戰，並宣稱殲-20改變了亞太地區的空中力量平衡，因為在過去只有日本這樣的美國盟友部署了隱形戰機，但到了現在，中國殲-20將打破這樣的壟斷場面。

不過，前澳洲軍官、格里菲斯亞洲研究院研究員萊頓（Peter Layton）表示，在殲-20上並沒有看到中國的引擎，這代表中國仍難以掌握先進的噴射引擎技術。

此外，中國解放軍英文網站於今天（12日）宣布，中國戰機已具備推力向量的引擎技術，但萊頓繼續打臉，他坦言「如果殲-20隱型戰機在飛行中顯示出推力向量，那將會令人印象深刻，但事實並非如此。」萊頓說，中國的推力向量仍然落後了10年至20年。