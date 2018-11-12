女王伊莉莎白戴了5朵！ 一戰百年紀念 為何要戴虞美人花？

英女王伊莉莎白二世及其皇家成員，配戴虞美人花悼念因一次世界大戰而傷亡的人。（法新社）

2018-11-12 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕不少人會在11月11日配戴上虞美人花紀念一次世界大戰，英國女王伊莉莎白（Queen Elizabeth II）在停戰周年紀念音樂會上配戴5朵虞美人花（學名：Papaver rhoeas）引起大眾討論，背後是否有更深的意義。

綜合外媒報導，自20世紀以來，英國和許多英國以前的殖民地，包括加拿大、澳洲和香港等地方，都會在紀念日當天使用紅罌粟花來紀念因為第一次世界大戰而傷亡的人。

《每日電訊報》報導，女王伊莉莎白二世自從1945年在紀念碑上獻上花後，每年都這麼做，英國皇室成員每人身上也都配戴一朵塑膠製的虞美人花，伊莉莎白更是戴了5朵。

《香港01》報導，官方並沒有說明為何伊利伊莉莎白這次配戴了5朵虞美人花，有人認為5朵虞美人花可以凸顯出女王的位置；有較可信的說法，表示5朵花分別代表海陸空三軍、國防部門和女性；也有人表示那只是一個胸針裝飾。

據了解，用虞美人花來象徵悼念為國捐驅將士的起源來自一名軍醫，一戰爆發後，一名加拿大軍醫為戰友主持喪禮過後，看到墓地上長滿一片鮮紅色的虞美人花，隨筆寫下《在法蘭德斯戰場》（In Flanders Fields）的詩句，其中有提到虞美人花，爾後演變成配戴「手作」虞美人紙花來紀念一次世界大戰。

虞美人花和罌粟花是不同品種，但同屬一科，從外形上看，虞美人花和罌粟花十分相似，但虞美人花全株被毛、果實較小，而罌粟花植物莖上有稀疏硬毛、果實較大，不少人會搞混。