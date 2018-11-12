85年來最慘！加州野火死傷持續攀升 至少29死228失蹤

坎普山火造成至少29死，與1933年的格里斐斯公園（Griffith Park）大火，成為加州史上傷亡最慘重的森林大火之一。（美聯社）

2018-11-12 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國北加州「坎普山火」（Camp fire）持續蔓延，死傷人數持續攀升，官方證實至少29死，與1933年造成29人死亡的格里斐斯公園（Griffith Park）大火相當，成為加州85年來傷亡最慘重的森林大火，目前仍有228人失蹤。

綜合美國媒體報導，北加州野火「坎普山火」（Camp fire）一發不可收拾，三藩巿東北部，擁有2萬6千人的天堂鎮（Paradise）付之一炬，救難人員在當地時間週日晚間在一輛完全燒毀的車輛中發現5具屍體，這起大火死亡人數增加到29人，與1933年的大火相當，若把同一時間在南加州野火的死亡人數納入，已經造成31人死亡。

而失蹤人數也翻倍，原先當局表示有110人失蹤，但週日晚間當地警長宣布，目前有228人下落不明，由於目前部分地區仍無法接近，官員坦承恐有更多關於死亡人數的壞消息，「我們正在為更多的死亡事件做準備。」

「坎普山火」已經摧毀了6700多棟建築物，目前火勢稍稍放緩，逾4000名消防員正在山上開闢防火線，希望在天候條件再次轉變前遏止山火蔓延。