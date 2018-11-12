習近平將出席APEC 與張忠謀可能互動

中國外交部發言人陸慷指出，習近平將17日至18日出席APEC會議。（路透資料圖）

2018-11-12 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部今（12）日宣布，中國國家主席習近平17、18日將出席於巴布亞新幾內亞舉辦的亞太經濟合作會議（APEC），在會中是否可能與我國代表台積電創辦人張忠謀互動，將引外界關注。

中國外交部發言人陸慷指出，應巴布亞紐幾內亞獨立國總督鮑伯．達達（Bob Dadae）、總理彼德．歐尼爾（Peter O'Neill）、汶萊達魯薩蘭國哈山納．包奇亞（Hassanal Bolkiah）、菲律賓共和國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）邀請，習近平將於11月15日至21日對上述三國進行國事訪問。

陸慷指出，習近平將在巴布亞紐幾內亞與邦交太平洋島國領導人會晤，也將於11月17日至18日出席在巴布亞紐幾內亞的摩斯比港舉行APEC會議。

本報曾報導，蔡英文總統昨（11）日在官邸召開行前會議，與張忠謀共同進行臉書直播，與網友分享行前工作。張忠謀說，最近幾週花了很多時間看許多資料，也和蔡總統及多位部長級官員進行會議，這幾週可說相當忙。而到APEC會議時，他會「有一個訊息給所有的領袖」，除此之外，他也會與許多APEC領袖有自然互動。