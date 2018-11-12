川普訪法慶停戰日 示威者升「包尿布川普寶寶」抗議

示威者在廣場升起「包尿布川普寶寶」。（法新社）

2018-11-12 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald John Trump）到法國參加第一次世界大戰終戰協定簽署百年紀念日，引來不少人反彈，抗議者更升起「包尿布川普寶寶」（Trump Baby）表示不歡迎川普到來。

綜合外媒報導，川普這次訪法參加停戰百年紀念日，不少抗議者湧出，插曲不斷，在前往紀念活動現場的途中遇到3名裸上空的女示威者，當地民眾更舉行反川普示威活動，裝扮、惡搞川普。

《獨立報》報導，反川普的示威民眾表示，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）不應該邀請川普，協助「包尿布川普寶寶 」升空的哈斯（ Sophie Haas ）認為，馬克宏邀請川普到訪，此舉是認同川普提倡的種族主義、仇外心理和性別歧視政策。

籌辦者史密斯（Kevin Smith）則表示，希望升起「包尿布川普寶寶 」能成為一種國際現象，他更說道：「我們會募資更多錢，帶川普寶寶到全球各地去，讓川普走投無路。」

約有1500名抗議川普的民眾，在巴黎市中心的共和廣場（ Republique square）升起川普外型的巨大寶寶氣球，不少人在街頭扮裝嘲諷川普，抗議活動中的旗幟更寫道「仇恨先生，滾出歐洲」（Mr Hate, Leave Europe）來表達不滿。