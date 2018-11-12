40萬人怒吼！酒醉司機撞死年輕士兵 南韓擬修法重懲酒駕

南韓22歲士兵遭酒駕撞死，40萬人連署要求政府嚴懲酒駕，南韓國會研擬修法對酒駕祭出重罰。圖為韓國警察執行攔檢酒測。（歐新社）

2018-11-12 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕南韓民眾憤怒了！22歲士兵尹昌鎬（Yoon Chang-ho，音譯），於9月25日休假期間和朋友聚會，孰料卻雙雙被酒駕撞飛，尹昌鎬住院搶救46天後不治，昨（11日）出殯時有200多人為他送行，更有40萬人連署要求政府嚴懲酒駕，南韓國會目前已在研擬修法，將對酒駕祭出重罰。

據《韓國先鋒報》報導，肇事的26歲朴姓司機血液酒精濃度達到0.181％，遠遠超過0.05％的法定限制，已經達到吊銷駕照的程度。朴男在偵訊時直說「我很抱歉。我承認自己的錯，並會為我所做的事情付出賠償。」

不過，尹昌鎬父親在11日白髮人送黑髮人時，痛苦地說「很遺憾，我必須像這樣把他送走，他的死在我們的社會中敲響了警鐘，政治家們必須通過尹昌鎬法案，以確保不再發生這樣的不幸事件。」

尹昌鎬的朋友們10月2日在青瓦台網站發起了連署，要求政府對加重對酒駕的處罰，一個月內就有超過40萬人響應，在民眾的聲援下，尹昌鎬的友人舉行了新聞發布會，並拜訪了國會議員，要求修改相關法律。

南韓國會已有104名立法者簽署了道路交通法修訂案，在此次修法中，將對首次酒駕者進行更嚴重的懲罰，並且制定更嚴格的血液酒精濃度測量標準，而酒駕撞死人將面臨殺人罪的指控。

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