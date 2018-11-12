能不能信任中國？美國白宮顧問超直白：沒辦法

美國白宮顧問彼得認為，中國因過往承諾全跳票，因此不值得信任。（法新社）

2018-11-12 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕中美貿易戰持續進行，雙方領導人可能於G20高峰會展開對話，對中國態度一向強硬的白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）近期內表示，就算屆時達成共識，中國違反與美協議的前科累累，美方也沒辦法相信中國會信守承諾。

根據《自由亞洲電台》報導，美國經濟學家彼得．納瓦羅為白宮顧問，負責美國貿易與工業相關事務，他9日在戰略與國際研究中心（CSIS）主辦的國安經濟研討會中，直接表明全球也有很多國家與美國間存在貿易談判與衝突，但中國，就算美國與它達成協議，也沒辦法確定中國不會跳票。

彼得舉例，美國過去以信任為基礎，與墨西哥、加拿大簽下新版貿易協定，目前也正與歐盟、日本等國家進行貿易溝通，美國能與所有值得信賴的國家展開對話，唯獨中國和其他國家不一樣，中方16年前進入世界貿易組織（WTO）時曾許下大量諾言，現在沒有1項有辦到。

彼得認為，中國與前蘇聯同為獨裁政體下發展的經濟體，政府可干預一切，但後者被經濟打垮，後者卻能賺錢，差別就在於中國對世界各國的技術進行竊取，就可省下高額研發成本，贏在起跑點，現在全世界都在進行公開、公平的自由貿易，卻就是有國家不但不公平對待他國，同時背地裡搞些損人的舉措。