紀念一戰終戰 德媒：珍惜和平

2018-11-12 00:14

〔中央社〕今天是第一次世界大戰結束百年紀念日，一天前，德法領袖特地拜訪見證兩國歷史恩怨的小城康白尼。德國媒體指出，和解並不容易，歐洲應該珍惜好不容易才得來的和平。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）接受法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）邀請，10日在巴黎東北方的康白尼 (Compiegne）與馬克宏攜手為新的紀念碑揭幕，碑上文字有兩位領袖署名，強調德法和解對歐洲與和平的重要性。

1918年，德法代表在康白尼簽訂停戰協議，德國從此宣告第一次世界大戰戰敗。

1940年，納粹德國入侵法國後，總理希特勒為了向法國報一箭之仇，曾親自到康白尼羞辱法國的將領，迫使法國接受德國的停戰條件。

第二次世界大戰後，梅克爾是第一位與法國總統一同拜訪康白尼的德國總理，梅克爾與馬克宏此舉因此具有重大的象徵意義。

柏林「每日鏡報」（Tagesspiegel）評論說，歐洲從二戰學到教訓成立歐洲聯盟，讓所有國家的命運緊密結合在一起。不過，在全球化的浪潮下，歐盟的運作近來出現失衡，尤其中東歐國家為了保住各自的認同，不再相信歐盟團結的價值。

該報指出，歐洲過去的歷史傷口，如今在討論歐盟未來的過程中重新被打開，可見和解有多困難。人們習慣了和平後，往往就忘了珍惜和平，歐洲此刻回憶100年前的殺戮戰場正是時候。（編輯：林治平）