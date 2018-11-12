致敬！ 一戰結束100週年 英詩人臉孔成為巨大沙畫

本月11日是第一次世界大戰結束100週年，被視為一戰期間最重要的英國詩人歐文（Wilfred Owen），當天被繪製成巨大沙畫。（路透）

2018-11-12 00:46

〔即時新聞／綜合報導〕本月11日是第一次世界大戰結束100週年，被視為一戰期間最重要的英國詩人歐文（Wilfred Owen），當天被繪製成巨大沙畫，隨著漲潮，沙畫也迅速被海水帶走，象徵生命轉瞬消逝。

綜合媒體報導，這項沙畫活動由電影「貧民百萬富翁」導演丹尼鮑伊（Danny Boyle）發起，全英有32個沙灘參與，數十名在一戰期間身亡者的臉孔在11日被描繪在沙灘上，包括出現在肯特郡陽光海灘（Sunny Sands）的歐文，以此向這些罹難者致敬。

戰前大多在鄉間和教室生活的歐文，在1917年1月抵達前線參戰，距離戰爭結束僅剩一週時，在1918年11月4日陣亡於法國，年僅25歲。詩人沙森（Siegfried Sassoon）在他死後整理出他的作品，於1920年出版。

歐文最著名的作品包括「為國捐軀」（Dulce et Decorum Est），手稿目前存放在大英圖書館。他以「每一次的顛簸，血從肺泡破碎的肺葉中流出」，描述戰爭的血腥與暴力。

「毒氣！毒氣！快——一陣狂喜般地折騰摸索，及時戴好笨重的頭罩；但還有人在呼號，踉蹌，像在大火或石灰裏扭動……模糊的視窗，粘厚的綠光，昏暗，如身處綠海深處，我看著他沉沒。」則描述軍隊遭到毒氣彈攻擊的恐怖。

除了歐文，臉孔被繪製成巨大沙畫的還有英軍護士Rachel Ferguson、首位英軍黑人軍官Walter Tull。