秋後算帳？ 學生領袖遭黑衣人從北大校園綁走

2018-11-11 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕秋後算帳？中國深圳佳士科技公司工人爭取組建工會，今年8月24日遭中國當局強力鎮壓，至今仍餘波盪漾，事後不僅多名聲援維權運動的工運人士被捕，當時各大學組織的聲援團學生也遭到清算；中國警方不僅在11月9日於廣州、上海和北京等地帶走多人，一名自稱是北京大學歷史系的學生更聲稱，在校內遭到一群身分不明的黑衣人毆打，還目睹「尋悅行動」的發起人之一、北大藥學院學生張聖業被強行帶走。

綜合媒體報導，這名自稱遭毆打的北大歷史系學生于天夫表示：「如果不是親身經歷，哪個北大人會相信，燕園裏會上演一群黑衣人毆打學生、甚至將人擄走的情節？」他在今（11）日發文指出，事發在11月9日晚上，當時因適逢期中考，他如往常的到泊星地咖啡廳自習，到晚間10點半咖啡廳打烊後，準備回宿舍，正要走到百週年講堂的路口時，「忽然之間令我永生難忘的一幕上演了」。

突然至少5名黑衣人冒出，于天夫還沒來得及反應，他就被黑衣人壓在地上痛毆，還遭人猛踢太陽穴；在他暈眩之際，隱約見到一位學生遭押上黑衣人的汽車，事後他回想發現，被綁走的是北大藥學院的學生，「尋悅行動」發起人之一的張聖業。

根據「自由亞洲電台」指出，至今為止，佳士工人聲援團發起人沈夢雨已遭綁架近3個月，聲援團的成員岳昕也已失蹤超過2個月；而11月9日晚上，中國警方也分別在廣州、上海和北京以暴力入侵聲援團成員住家，並帶走數人，北大畢業生張聖業也在北大校園遭警方綁走，目前失聯的還有北大畢業生孫敏、宗揚、上海的梁曉剛、廣州的王貴霞等三位工人；另外，深圳的「青鷹社工機構」的創始人賀鵬超、主要負責人王相宜等全體工作人員及一些積極分子，也都遭廣東警方暴力綁架。