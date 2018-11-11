首屆進口博覽會落幕 中國官媒：訂單1.8兆

中國舉辦的第1屆中國國際進口博覽會在昨日閉幕，根據中國官媒的說法，進博會中總共簽署了價值578.3億美元（約新台幣1.8兆元）的1年期合約。

2018-11-11 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕在中美貿易戰的陰霾下，中國舉辦的第1屆「中國國際進口博覽會」（簡稱進博會，CIIE）在昨（10）日閉幕，根據中國官媒的說法，進博會中總共簽署了價值578.3億美元（約新台幣1.8兆元）的1年期合約。

根據《彭博》的引述，中國《中央電視台》聲稱，有超過3600間廠商簽署了各種買賣協議，而此乃是支持了「中國國家主席習近平對放寬全世界產品進入中國市場的承諾」

不過《彭博》進一步指出，在採購的合約中，能源、造船、煉鋼及汽車等相關行業佔主導地位，而這些行業在中國又以國營事業為核心，《彭博》甚至認為中國以政治的力量推動了習近平的貿易倡議，並指出以政治力量推動經濟政策及貿易是美國對中國最為不滿之處。

根據《路透》引述另一間官媒《中國日報》的數據，智慧及高階產品、汽車及食物農產品的合約就佔了超過400億美元。

另外，根據與參與進博會的幾十位企業高層的訪談結果顯示，中國得對外開放並不如中國所聲稱的這麼全面，在很多行業領域仍然設有不少障礙，而有一些更是完全不通。

而在578.3美元的交易額中，與「一帶一路」的參與國的交易額僅47.2億美元，不足全部的10%。