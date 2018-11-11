脫歐協議再遭拒！不滿梅伊政策 英國4閣員辭職

為解決愛爾蘭硬邊界與北愛問題，英國當前便向歐盟提出1項暫時海關協定方案，卻又遭其拒絕。（美聯社）

2018-11-11 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕隨著英國明年3月脫歐期限將至，有外媒指出，歐盟已拒絕英國首相梅伊（Theresa May）提出的「獨立機制監督英國脫離暫時海關協定的計畫」。而與此同時，4位支持留歐的英國內閣閣員也因不滿梅伊政策將辭職。

據《星期日泰晤士報》（Sunday Times）報導，儘管先前多次傳出英國脫歐細節已有所進展，但雙方當前仍因愛爾蘭硬邊界問題遲遲卡關。而近期，英國便向歐盟提出1項暫時海關協定方案以解決此問題，但卻遭其拒絕。

面對英國脫歐當前藍圖已不如以往，4位支持留歐的英國內閣大臣也相繼提出辭職，使梅伊脫歐壓力更加沉重。

據了解，面對脫歐協議不確定性，英國已有越來越多人擔心未來走向將不利於該國，因此至少有70名商界領袖連署投書《星期日泰晤士報》呼籲，應舉行脫歐協議公投。

此外，英國交通國務大臣喬強生（Jo Johnson）10日也宣布請辭，並稱英國脫歐（Brexit）協議是個「糟糕的錯誤」。此前，其哥哥波瑞斯強生（Boris Johnson）也因反對梅伊的脫歐計畫，辭去外相職務。