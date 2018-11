魔鬼焚風吹襲 加州野火遭批人禍

加州野火近年一再重演,地理因素的「魔鬼風」聖安娜(Santa Ana)焚風是主因。(歐新社)

2018-11-11 19:28

〔中央社〕加州野火近年一再重演,地理因素的「魔鬼風」聖安娜(Santa Ana)焚風是主因,但有專家表示,加州政府能在建築法令上劃定限建區,終止憾事發生,卻劃地自限。

「聖安娜焚風」之名最有可能源自橘郡的聖安娜峽谷(Santa Ana Canyon),俗稱「魔鬼風」。

根據洛杉磯公共電視台KCET網站「魔鬼風:聖安娜焚風簡史」(The Devil Wind: A Brief History of the Santa Anas)這篇文章,聖安娜焚風一詞最早出現在1880年。

這焚風是從美國西南部內陸的大盆地(Great Basin)與莫哈維沙漠(Mojave Desert)經山脈隘口吹向加州的風。暖空氣升到山上時變得乾燥,穿過山間隘口速度加快,下降到較低海拔時溫度升高。

特別在秋季的乾旱時節,風勢助長下灌木叢極容易起火。聖安娜焚風從9月到5月都可能出現,儘管只持續幾天,但起風時卻有太多機會,一丁點火花就會擴散成一整片火海。

以加州首府沙加緬度(Sacramento)以北的坎普野火(Camp Fire)為例,8日清晨6時30分在陡峭的花崗岩峽谷裡起火,但到了上午10時,在每小時50英里(80公里)的風速助長下,火勢蔓延到5000英畝(約2023公頃)。

加州大學聖巴巴拉分校(UC Santa Barbara)環境學院的野火專家毛瑞茲(Max Moritz)表示:「各地由聖安娜焚風造成的災情,看起來令人震驚,但實際上並未超乎預料。」

毛瑞茲說:「這些區域過去都燒過。而且假如我們回溯過去,做點風向判讀,我們會發現每隔一段時間,這些地區就很容易發生自北方、東北方的聖安娜焚風帶來的災情。」

7月的門多西諾(Mendocino)大火燒毀了45.9萬英畝,躍居加州現代史上最大的野火。

毛瑞茲說,一系列令人驚愕的死亡與燒毀當中,加州從中學到的教訓太少了,「我們讓我們自己失望」。

毛瑞茲向「洛杉磯時報」表示:「我們擁有各種工具可以更明智地處理火,建立更有延續性的方法,與火共存。但每個人都兩手一攤說,『土地利用是各地的事務,你沒辦法告訴人們別在那裡蓋房子』,討論就此停止。」

毛瑞茲認為,在建築法規、建築設計以及打造更多防火社區等方面存在許多可進步的空間,能立法的項目很多,議會卻劃地自限,這是「我們自己犯了錯」。

作家錢德勒(Raymond Chandler)在1938年短篇小說「紅風」中形容聖安娜焚風:「穿過山間隘口而下,捲起你的頭髮,擾動你的神經,讓你的皮膚發癢。」

女作家蒂蒂安(Joan Didion)在1961年的「洛杉磯筆記」當中寫到這種風「乾到快要著火」,她說這「總是意味著祝融」。(編輯:郭中翰)