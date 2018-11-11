魔鬼焚風吹襲 加州野火遭批人禍

加州野火近年一再重演，地理因素的「魔鬼風」聖安娜（Santa Ana）焚風是主因。（歐新社）

2018-11-11 19:28

〔中央社〕加州野火近年一再重演，地理因素的「魔鬼風」聖安娜（Santa Ana）焚風是主因，但有專家表示，加州政府能在建築法令上劃定限建區，終止憾事發生，卻劃地自限。

「聖安娜焚風」之名最有可能源自橘郡的聖安娜峽谷（Santa Ana Canyon），俗稱「魔鬼風」。

根據洛杉磯公共電視台KCET網站「魔鬼風：聖安娜焚風簡史」（The Devil Wind: A Brief History of the Santa Anas）這篇文章，聖安娜焚風一詞最早出現在1880年。

這焚風是從美國西南部內陸的大盆地（Great Basin）與莫哈維沙漠（Mojave Desert）經山脈隘口吹向加州的風。暖空氣升到山上時變得乾燥，穿過山間隘口速度加快，下降到較低海拔時溫度升高。

特別在秋季的乾旱時節，風勢助長下灌木叢極容易起火。聖安娜焚風從9月到5月都可能出現，儘管只持續幾天，但起風時卻有太多機會，一丁點火花就會擴散成一整片火海。

以加州首府沙加緬度（Sacramento）以北的坎普野火（Camp Fire）為例，8日清晨6時30分在陡峭的花崗岩峽谷裡起火，但到了上午10時，在每小時50英里（80公里）的風速助長下，火勢蔓延到5000英畝（約2023公頃）。

加州大學聖巴巴拉分校（UC Santa Barbara）環境學院的野火專家毛瑞茲（Max Moritz）表示：「各地由聖安娜焚風造成的災情，看起來令人震驚，但實際上並未超乎預料。」

毛瑞茲說：「這些區域過去都燒過。而且假如我們回溯過去，做點風向判讀，我們會發現每隔一段時間，這些地區就很容易發生自北方、東北方的聖安娜焚風帶來的災情。」

7月的門多西諾（Mendocino）大火燒毀了45.9萬英畝，躍居加州現代史上最大的野火。

毛瑞茲說，一系列令人驚愕的死亡與燒毀當中，加州從中學到的教訓太少了，「我們讓我們自己失望」。

毛瑞茲向「洛杉磯時報」表示：「我們擁有各種工具可以更明智地處理火，建立更有延續性的方法，與火共存。但每個人都兩手一攤說，『土地利用是各地的事務，你沒辦法告訴人們別在那裡蓋房子』，討論就此停止。」

毛瑞茲認為，在建築法規、建築設計以及打造更多防火社區等方面存在許多可進步的空間，能立法的項目很多，議會卻劃地自限，這是「我們自己犯了錯」。

作家錢德勒（Raymond Chandler）在1938年短篇小說「紅風」中形容聖安娜焚風：「穿過山間隘口而下，捲起你的頭髮，擾動你的神經，讓你的皮膚發癢。」

女作家蒂蒂安（Joan Didion）在1961年的「洛杉磯筆記」當中寫到這種風「乾到快要著火」，她說這「總是意味著祝融」。（編輯：郭中翰）