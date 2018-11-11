巴西里約大石崩落 已知10死、多人下落不明

巴西里約熱內盧連日降雨，10日驚傳有大石頭從山上滾落，造成多處民宅倒塌、至少10人死亡，現場持續搜救中。（歐新社）

2018-11-11 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕巴西里約熱內盧連日降雨，10日驚傳有大石頭從山上滾落，造成多處民宅倒塌、至少10人死亡，現場持續搜救中。

綜合媒體報導，巴西里約熱內盧的尼特洛伊（Niteroi）地區連日降下大雨，土質因此鬆動，10日凌晨有大石從好望山丘（Morro da Boa Esperanca）頂脫落，6棟民宅被夷為平地，當地派出200名搜救人員，目前從廢墟中救出傷者11人並送醫，已知至少10人死亡，還有多人下落不明。

當地的消防單位表示，此次受災的地區，住宅大多依山而建，地基並不穩固；尼特洛伊市長尼佛斯（Rodrigo Neves）表示，此次發生土石流的發生原因並非是邊坡滑動，而是岩石破裂造成的坍方。

當地居民協會表示，之前里約民防廳基於安全考量，已下令查封當地幾處民宅、要求居民撤離，但屋住們拒絕離開，沒想到10日便發生悲劇。里約民防廳表示，他們將持續清理瓦礫和救援行動，部分當地居民也自願加入清除瓦礫的行列，排成人龍一桶接一桶地將破碎的磚瓦運出。