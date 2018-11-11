美國缺工這樣解！年輕人不肯來 速食業者：我們找「他」

對於美國速食連鎖店來說，正面臨缺工的窘境。（彭博）

2018-11-11 18:49

〔財經頻道／綜合報導〕目前美國速食連鎖店正面臨缺工的窘境，儘管業者已經調漲薪資、增加福利，卻仍吸引不了年輕人前來工作。近期美國速食業者為解決缺工困境，一改以往招募對象年齡層，從主打青少年員工改為招募銀髮族。此一改變，除了解決缺工問題，也提供銀髮族重新投入職場的機會。

據《地球突擊隊》報導，美國速食業者近年來，因招不到人，讓不少雇主不得不跳到第一線幫忙。像在紐約一家Subway業主卡普洛（Jeffrey Kaplow）表示，為了補足人力，他嘗試不同方法來招聘員工，除了在徵人網站上登廣告、也曾問其他倒閉Subway分店員工，是否願意轉職，仍找不到足夠人力，讓他不得不跳到第一線幫忙；而在北卡羅萊納州擁有3間Subway加盟店的老闆米勒（Keith Miller）也面臨同樣問題，他表示，以往寒暑假都會有一堆青少年前來應徵，不過近年來所收到的履歷數量都變得很少，似乎現在青少年暑假已經不打工。

為了解決缺工問題，美國速食業者也改變他們徵才方向，將以往招募年齡層，從青少年變為銀髮族。有外媒報導指出，聘僱銀髮族群的好處多多。像是業者不用支出太多人事成本，可以用支付給年輕人薪水，就能得到有工作經驗的銀髮員工；再來是這些銀髮員工較年輕人來得穩定，使公司流動率低；另外，銀髮員工待人處事技巧，也較年輕人好。

聘用銀髮族，除了可解決美國速食業者缺工問題外，對與這些銀髮族來說，也好處多多。像是對這些銀髮族說，可能其退休金並不如他們想像中豐厚、亦或因退休後因缺乏生活重心，讓他們感覺變老，因此重出江湖對他們來說是個不錯的選擇。

63歲威廉姆斯（Stevenson Williams）在1家德州炸雞任職，從原本只能做些清掃和洗碗的工作一路爬到擔任分店經理，他表示，退休生活讓他感覺人變老，他很高興能重出江湖在德州炸雞工作，他表示很喜歡在德州炸雞的工作氣氛，並也很享受和顧客的互動。