同志夫妻捐22公尺雲杉 紐約洛克菲勒中心耶誕樹將登場

挪威雲杉「Shelby」昨日已抵達紐約洛克菲勒中心。（美聯社）

2018-11-11 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕耶誕節將至，已經可以開始感覺到一絲絲耶誕氣息，不少國家也開始陸續準備布置耶誕樹及燈泡等裝飾品，紐約洛克菲勒中心（The Rockefeller Center）第86屆的耶誕樹由一對同志伴侶捐出，將在28日舉行一年一度的耶誕樹點燈儀式。

綜合外媒報導，10日這棵挪威雲杉名為「Shelby」，樹齡約90年，長達94英尺（約22公尺），直徑約45英尺（約14公尺），是由同志伴侶莉瑟特（Lissette Gutierrez）及雪莉（Shirley Figueroa）所捐出，莉瑟特說：「看到它離開我們有點捨不得，它被選中，我們很高興也很榮幸，因為我們知道每個人都會喜歡它。」她還說，這棵樹在耶誕節後將捐贈給國際慈善房屋組織「仁人家園」（Habitat for Humanity），當成住宅建築木材來使用。

《紐約郵報》報導，「Shelby」將在接下來的幾週裝飾5萬多個LED燈，並在樹頂掛上由建築師丹尼爾（Daniel Libeskind）設計，以2萬5千多顆水晶組成，直徑9英尺（約3公尺），重量為550磅（約227公斤）的施華洛世奇星星來裝飾，28日晚間7時點燈儀式過後，將有音樂的及燈光秀，陪伴民眾迎接耶誕節的到來。

看見洛克菲勒中心廣場懸掛起耶誕樹「Shelby」一幕的邁克爾（Michael Ortega）表示，看到此景，無論是對他或是他的孩子來說都是非常酷的一件事；洛克菲勒廣場中心的耶誕樹，自1931年以來一直是耶誕節期間曼哈頓中城的主要觀光景點之一，每年都能吸引無數觀光客前來一睹風采，舉辦至今已經來到第86屆。