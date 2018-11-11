震撼！從外太空看加州野火 「天堂」已成火海

衛星空拍加州野火，北部巴特郡（Butte County）的天堂鎮（Paradise）成為火海。（圖擷自NASA Earth Observatory網站）

2018-11-11 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州南北火勢狂燒，共有北部坎普野火（Camp Fire）、南部希爾野火（Hill Fire）與伍爾西野火（Woolsey Fire）等3股大火，目前已造成23人死亡、25萬人逃離家園。美國國家航空暨太空總署（NASA）則發布了衛星空拍圖，只見北方巴特郡（Butte County）的天堂鎮（Paradise）成為火海。

NASA Earth Observatory網站指出，坎普野火於太平洋標準時間11月8日早上6:30左右，在沙加緬度北方140公里處爆發，至9日就延燒了7萬英畝（約283平方公里）。

NASA以8號衛星於8日上午10時45分空拍坎普野火，可以看到天堂鎮燃起紅橙的火焰，火勢不斷向南延燒。到了9日則以Terra衛星空拍整個加州，這次包括南方的希爾野火與伍爾西野火都有入鏡，大範圍的煙霧不斷向西飄散。

目前當局已經派出了2000多名人員來對抗坎普野火，預計11月30日才能完全控制，加州的幾條主要公路被強迫關閉，天堂鎮和康考鎮（Concow）等幾個地方都進行全面疏散。