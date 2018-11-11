罕見！ 6000年前古埃及貓咪、聖甲蟲木乃伊出土

考古團隊發現數十隻貓咪木乃伊。（路透）

2018-11-11 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕埃及開羅南部薩卡拉（Saqqara）的烏瑟卡夫金字塔（King Userkaf）邊緣發現數十隻貓咪木乃伊和其他動物雕像，最難得的是這是首次在該地區發現罕見的聖甲蟲雕刻品，這些古文物更可追朔到6000千年前的埃及。

綜合外媒報導，薩卡拉地區作為古代埃及首都孟菲斯的墓地已有2千多年的歷史，這些貓咪的墓穴只有一小部分顯露在外，大部分都被細石灰岩所覆蓋住，因此其中可能還有更多的墓穴，且埃及最高文物委員會秘書長莫斯塔法（Mostafa Waziri）表示，在向大眾展示新的文物的同時，又發現了另一座封閉的墓穴，將在未來幾週內進入考古調查。

製作木乃伊為古埃及人們為了來世保護身體可再次使用，而動物木乃伊則被用來當作是宗教祭品；埃及古文物部的聲明表示，在石灰岩棺木中發現了用亞麻布包裹住的大型聖甲蟲，另一小石棺中也發現了木乃伊化的聖甲蟲，其餘古文物種類更包括木製的彩繪眼鏡蛇、鱷魚石棺、護身符，用來保存內臟的罐子和一系列描繪動物特徵的雕像等。

《每日郵報》報導，埃及古文物部長哈立德（Khaled el-Enany）說，這個新發現是由考古團隊自4月開始挖掘後的成果；薩卡拉地區主任穆罕默德（Mohamed Youssef）表示，該遺址的歷史可以追朔到埃及舊王國的第五王朝，而且這些墓葬的門都仍然是緊閉的狀態，顯見沒有被人或盜墓者找到過。