川普取消參訪一戰美軍公墓惹議 邱吉爾外孫開砲：可悲！

針對川普取消參訪一戰美軍公墓，邱吉爾外孫、英國保守黨議員索姆斯批評，「他們面向敵人就義，可悲且不夠格的川普竟然不能排除天氣因素向陣亡將士致敬」。（法新社）

2018-11-11 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普前往法國參加一次世界大戰結束100週年活動，但他今日卻因雨取消參訪位於法國的一戰陣亡美軍公墓，引起各界討論及批評，就連英國前首相邱吉爾的外孫、英國保守黨議員索姆斯（Nicholas Soames）也在推特批評川普「不夠格代表他的偉大國家」。

綜合外媒報導，川普原定和第一夫人梅蘭妮亞一同搭直升機飛往貝勒森林（Belleau Wood）戰場及公墓參訪，白宮發表聲明指出，由於天候不佳導致行程安排和後勤支援困難，取消行程，改派白宮幕僚長凱利（John Kelly）及美國參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joe Dunford）將軍代替川普前往當地。

對此，索姆斯在推特提到，「他們面向敵人就義，可悲且不夠格的川普竟然不能排除天氣因素向陣亡將士致敬。他批評川普「不夠格代表他的偉大國家」。曾在歐巴馬政府擔任國家安全顧問的羅德斯（Ben Rhodes）也在推特強調，「我曾替前總統歐巴馬（Barack Obama）規劃出外參訪行程常達8年，每次都有雨天備案」，表示備妥應對惡劣天氣的計畫是很正常的。

1918年6月在法國馬恩河北方發生的貝勒森林戰役，這場戰役中有超過7000名美軍死傷，目前當地的美軍公墓內含近2300名戰歿者。部分人士認為，川普未現身紀念活動，對當年浴血奮戰的美軍十分不尊敬。不過當地的雨勢並未阻止法國總統馬克宏和德國總理梅克爾出席康白尼 （Compiegne）的一場紀念儀式；加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）則是前往法國東北方的戰場，追悼在維米嶺（Vimy Ridge）戰役陣亡的加拿大官兵。