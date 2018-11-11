外媒爆德軍特種部隊200人 密謀殺害左翼政客與難民

外媒爆德國陸軍特種部隊（KSK）有200名菁英士兵策畫了「Day X」行動，密謀處決左翼政客與難民。（歐新社）

2018-11-11 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕柏林新聞週刊《FOCUS》近來在一份7頁的報告中，揭露德國陸軍特種部隊（KSK）有200名菁英士兵，密謀舉行「Day X」計畫，一旦國內社會秩序崩潰時，將動手處決左翼政客與難民。

綜合外媒報導，KSK裡的這群新納粹份子，所瞄準的政治家包括德國綠黨領袖羅斯（Claudia Roth）、外交部長馬斯（Heiko Mass）、前總統高克（Joachim Gauck）等等。

同時，難民庇護組織的負責人也成為了目標，因為新納粹份子認為2015年德國總理梅克爾對難民開綠燈後，導致100萬難民湧入，而這些庇護組織必須對難民所造成的強姦、恐怖攻擊與社會動盪負責。

這200名特種士兵相信在不久的將來，德國的社會秩序將會崩潰，屆時他們就會發動Day X行動，將左翼政治家引誘到偏遠地區後殺害。

德國警方起初認為該計畫只不過是軍人酒後聊天在唬爛，但去年審訊一名前空軍少校時發現了Day X規劃，目前警方已在與奧地利和瑞士接壤的邊境尋找藏匿的武器、彈藥、食品和汽油庫存。

據傳，這200名士兵都加入了一個名為Uniter的組織，該組織於1996年成立，主要是為曾在阿富汗和非洲服役的特種士兵提供照顧，不過Uniter已發表聲明，指出他們完全不知道新納粹份子所策畫的Day X行動。