「沒垃圾、沒大媽跳舞」台選民優良秩序 讓港移民讚嘆

柯文哲穿越人潮走上台這一幕，讓Sammy大吃一驚，直呼「若是香港的政治人物敢這樣嗎？」（資料照）

2018-11-11 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕台灣的九合一選舉日漸逼近，候選人們紛紛使盡全力催票，今年的首投族、來自香港的新移民Sammy，昨天首次參加選舉造勢大會，看見台灣選民謹守秩序，感到相當驚嘆。

據香港《蘋果》報導，Sammy曾出書「真人示範·90日移居台灣」，透露移居台灣的歷程，今年他首次能行使台灣的投票權，作為首投族，昨天他前往台北市政府前，參與柯文哲的造勢大會，看見現場空間規劃完善，親子活動空間、餐車等等相當人性化，加上選民優良的秩序，讓他大開眼界。

「沒有亂丟垃圾、沒有大媽跳舞，即使人潮鼎沸，選民還是很有秩序、低聲交談」，在萬人之中，柯文哲穿越重重人潮走上台這一幕，更是讓Sammy大吃一驚，雖然身邊有保安，但政治人物要敢穿過龐大的人群，且還能如此平安順利，他不禁大嘆，「若是香港的政治人物敢這樣嗎？」

雖然Sammy的戶籍沒有設在台北市，但他認為台北做為台灣對外的窗口，是其他縣市效法的對象，長期就有在關注台北選戰的他，對於昨天所見的景象，更是在他的腦海裡留下了深深的印象。