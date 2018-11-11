泰國曼谷鬧區「陰地」傳說…傳拖敗3財團、致1富豪墜機死

「萊斯特城」泰國籍老闆也是泰國王權集團老闆維猜可能墜機身亡。（法新社檔案照）

2018-11-11 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕英格蘭足球超級聯賽隊伍「萊斯特城」（Leicester City）泰國籍老闆維猜（Vichai Srivaddhanaprabha）本月17日晚間從萊斯特主場「皇權」（King Power）球場起飛後墜毀，瞬間化為火球，傳出他及女兒及兩名飛行員都在機上，墜機原因還沒有公佈，但是，泰國社會卻盛傳，維猜可能是買下曼谷鬧區的一塊土地而「卡到陰」，而那塊土地靈異傳奇更盛。

維猜不止擁有世界級的足球隊，也是泰國免稅品牌「王權」（King Power）的老闆，是富比士泰國富豪榜第5名的富豪，《泰國中華網》報導，維猜所坐的AW169直升機，價約2.8億泰銖（約2.66億台幣），是2015年最新型、全球才售出60架，從未有墜毀事故，而他整個飛行隊及保養等級都被視為全球最優秀，如今出事，引發諸多議論。

報導指出，而在眾多議論及猜測的出事原因中，泰國坊間盛傳，維猜所有的王權集團在今年初才以140億泰銖（約133億台幣）買到的曼谷市中心「大京都大廈」，更名為「王權大京都大廈」，但這塊土地在民間盛傳是一塊「陰氣」很重的土地，以致有不少靈異傳說。

報導指出，原大京都大廈在百年前是一個墓園，現在，大廈周邊仍是墓園環繞，而碰到這塊地的財團幾乎都是慘敗，先是1980年代的「頌巴頌地產」集團（SOMPR），在開發的奠基儀式上鐵球砸死多名工人，數年後集團宣佈破產，負責人巴頌•帕尼帕迪逃亡國外；約2007-2008年左右，上市公司PACE Development 集團（PLC）啟動大京都大廈計劃，2016年才完工，隨後就爆發嚴重財務危機，根據2017年上半年的資料披露，總債務一度高達300億銖（約285億台幣），於是拋售大京都大廈。

最新接手的是王權集團老闆維猜，集團在大廈前廣場建置一個維猜鏤空雕塑，是由各種語文合組而成，但詭異的是，從側面看去，兩個泰語字母組合起來就是一個詞「屍體」，該雕塑隨後即被拆除，但是，民間傳說更盛；另外，還有一家叫「甲盛吉」地產集團的總部就設在旁邊，最後也破產收場。