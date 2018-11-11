這些「鯊魚」好特別！專門吃海洋垃圾

由荷蘭科技公司RanMarine開發的「WasteShark」，專門收集水面上的垃圾。（圖擷自「RanMarine Technology」YouTube）

2018-11-11 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕在海岸線逡巡的鯊魚總是讓人驚恐，但竟然有「鯊魚」專門吃漂浮在水面上的垃圾！那就是由荷蘭科技公司RanMarine開發的「WasteShark」，已在杜拜、南非、荷蘭投入使用。

據《CNN》報導，「WasteShark」的設計靈感來自鯨鯊的嘴巴，不過吸食的不是磷蝦而是廢棄物，這種水上無人機分成自動和遙控兩種型號，前者售價2.3萬美元（約新台幣70.7萬元），後者售價1.7萬美元（約新台幣52.3萬元）。

「WasteShark」的尺寸為1.5公尺×1.1公尺，可攜帶高達352磅的垃圾（159.6公斤），電池壽命達到16小時。除了回收垃圾之外，「WasteShark」還具有許多功能，例如收集空氣和水質數據、過濾掉水中的化學物質，如油，砷和重金屬、掃描海床得出海洋深度和海底輪廓。

該水上無人機配備了防撞系統，使用雷射成像和測距技術來檢測行進路線上的物體，並在接近物體時停下或轉向。除了「WasteShark」之外，總部位於沙迦的Fenbits公司也開發了名為「BluePhin」的廢棄物收集器，號稱可在2小時內收集770磅（350公斤）的垃圾。