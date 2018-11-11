沈迷遊戲網路被關 兒子刺死老爸 還跟媽說：我捅了他一刀

當年22歲的查普曼因不爽網路被關閉、無法打遊戲，拿刀刺死父親。（圗擷自推特）

2018-11-11 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕現今社會中，青少年沉迷線上遊戲十分普遍，但澳洲一名男子因成迷於線上遊戲、拒絕與父母用餐，父親憤而將網路關閉，卻引來兒子不滿、拿刀刺殺，丟失性命的人倫悲劇。

綜合外媒報導，當年22歲的查普曼（Daniel Chapman）在2016年10月2日晚上正成迷於電腦遊戲，由於是晚餐時間，父母要求一起共進晚餐，卻被查普曼拒絕，父親史蒂芬（Stephen Chapman）對於兒子對遊戲著迷的樣子相當憤怒，一氣之下便將家中網路關閉，導致查普曼心生不滿，拿了父親床邊的獵刀，朝父親行刺，隨後到廚房跟母親貝爾（Elaine Bell）表示自己刺傷了父親。

查普曼向母親說：「我捅了他一刀。」驚慌失措的貝爾撥打了錯誤的求救專線，撥打了英國緊急專線求救「999」，而不是澳洲緊急專線求救「000」，當救護車抵達現場時，史蒂芬失血過多死亡。

《雪梨晨鋒報》報導，查普曼沉迷於線上遊戲，一天花將近20小時在電腦遊戲上心理醫生尼爾森（Olav Nielssen）在新南威爾士州最高法庭上表示，查普曼有自閉症，在是發前兩周停用抗憂鬱的藥物後，會有戒斷的情緒波動；辯護律師史密斯（Greg Smith）則說：「查普曼刺殺了他的父親，但他現在感到後悔，更在監獄中深感內疚。」他表示，查普曼雖然過去沉迷於遊戲，但他現在想在金屬加工產業中找一份新工作，並回家陪伴母親。

對此，16日法院將對這起案件進行宣判。