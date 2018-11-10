29歲美女「刺客」當選眾議員卻很慘 租不起華府房子…

今年美國期中選舉的大黑馬，拉美裔政治素人科特茲（見圖）跌破眾人眼鏡當選紐約州聯邦眾議員，但在勝選之後，科特茲面臨到嚴重的問題：她租不起華盛頓的房子！（美聯社）

2018-11-10 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國期中選舉在本月7日正式落幕，其中，年僅29歲的拉美裔政治素人科特茲（Alexandria Ocasio-Cortez），跌破眾人眼鏡當選紐約州聯邦眾議員。但在勝選之後，科特茲面臨到嚴重的問題：她租不起華盛頓的房子！

綜合外電報導，民主黨拉美裔的新任眾議員科特茲在競選前的申請資料上，職業欄位寫著「兼職酒保」，去年年收入僅有2.65萬美元（約新台幣81.55萬元），她就算是在競選期間，還是繼續當酒保工作賺錢，當選眾議員後，她面臨第一個嚴峻問題是，以她的所有存款，要在華盛頓租房是相當艱辛的事。

華盛頓的房租名列全美前10高，想要租一間兩房的小公寓，就得付出每月2500美元（約新台幣7.7萬元）的租金。但根據美國國會的規定，科特茲從明年1月才正式成為眾議員，1年總共17.4萬美元（約新台幣535.5萬元）的眾議員薪水，也是從那時候才開始給付，但在這之前，科特茲就得搬去華盛頓準備她的眾議員任期了。

科特茲在租房所面臨的困境，讓她不禁批評，美國的選舉制度並沒有為了讓工人階級能夠勝出而設計。而許多網友與選民也說，對於科特茲的境遇相當有共鳴，「科特茲遇到的狀況，正式美國千禧世代的寫照」。