美國加州3場野火9死35失蹤 傷亡可能再攀升

發生在加州北部的「坎普野火」，目前仍未受到控制，正在燒毀天堂鎮後，正朝著東方的奇科市方向漫延，截至11月8日晚間，已經燒到了奇科市的郊區。（法新社）

2018-11-10 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州在近期發生多起大規模野火意外，幾乎席捲了加州近13.1萬英畝的土地（約530平方公里），除了肆虐天堂鎮（Paradise）的北部巴特縣（Butte County）的「坎普野火（Camp Fire）」外，尚有在在南部文圖拉縣（Ventura County）的「伍爾西大火」（Woolsey Fire）和「希爾大火」（Hill Fire）；截至目前為止，野火已造成9人死亡、大量傷者與3名消防員受傷，另外還有35人失蹤，傷亡全部集中於坎普野火；隨著野火蔓延的情形，當局當局也緊急撤離近25萬名居民；目前各地的野火正在延燒，當局也下達最新的撤離令。

綜合外媒報導，「坎普野火（Camp Fire）」野火發生在11月8日的北加州，並在隔天開始失控蔓延，燒毀面積約9萬英畝（約364平方公里，大約1個台東縣）；而坎普野火在燒毀天堂鎮後，也朝著奇科市方向（Chico）蔓延，當局也對部分預估會遭野火侵襲的地區下達最新的撤離令。

這起坎普野火摧毀了擁有2.6萬人口的巴特郡天堂鎮，在短短的36小時，野火幾乎燒盡了全鎮的建築物，共計有6453棟房屋與260個商業建築毀於這起無法控制的野火之中，佔全鎮95%；野火也造成大量傷亡，目前已經確認有9人被燒死，但據信仍有死亡消息尚未發佈，至於傷者則還無法估計，目前只證實有3名消防員受傷，另外還有35人處於失聯狀態，幾乎都是在當地養老的退休人士，但當地官員認為數字可能還會在上升。

「伍爾西野火（Woolsey Fire）」與附近的「希爾野火（Hill Fire）」也在南加州造成不小的災情，造成千橡市（Thousand Oaks）、馬里布等地區的10萬多人緊急撤離，這2起野火也燒掉了共計4.1萬英畝（165.9平方公里）的土地。

數起野火之中，坎普野火已經成為加州史上最具破壞力的野火事故，調查人員懷疑野火的起因可能是電線走火導致，但真正的調查原因仍有待進一步的調查；目前當局已投入超過2000名消防員試圖控制坎普野火的火勢，但預計當地在週末的風勢可能會助長火勢蔓延，也可能會加劇南加州的災情。