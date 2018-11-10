前面全是煙...加州野火兩側竄燒 居民駕車逃難猛祈禱

美國加州一起被稱為「Camp Fire」的野火，目前已燒掉1.8萬英畝（約7284公頃，約280個大安森林公園），至少有9人死亡，35人失蹤。（法新社）

2018-11-10 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國北加州8日一起被稱為「Camp Fire」的野火，燒毀了整個天堂鎮（Paradise），一位當地居民事後貼出當時一家人開車逃離的畫面，只見當時馬路兩邊的火勢極旺，整個城鎮的天空被染得火紅，宛如在煉獄中逃命，相當恐怖。

網友「Brynn Parrott Chatfield」於美國時間8日在臉書上釋出這段駭人的影片，當時清晨野火發生，許多居民從夜夣中驚醒逃難，他們一家人也匆忙的駕車逃離，然而馬路兩邊的大火卻無情地猛燒，簡直要把馬路吞噬，整個天空不僅被染得火紅，空氣中的煙霧也幾乎擋住整片擋風玻璃，Brynn在車上只能努力祈禱全家人能脫離險境；英國《每日郵報》對此形容，這就像是一條通往煉獄的路。

Brynn後來在臉書上寫道，「雖然發布這個影片的時候我感到非常脆弱，但是我覺得我仍必須這麼做」，並表示他和他的家人都已安全的被疏散了，但他一些朋友則可能還在危險當中。

影片曝光至今已有172萬次觀看、22萬次分享和3000多則留言，許多網友紛紛表示「太可怕了」、「我無法想像你經歷了什麼」、「像電影裡才會出現的畫面」、「難以置信，我看到時屏住了呼吸」、「感謝上帝讓你們全家脫離險境」、「替所有人祈禱」。

據了解，這起野火，目前已燒掉1.8萬英畝（約7284公頃，約280個大安森林公園），至少有9人死亡，35人失蹤；目前當局現已下令撤離天堂鎮2.6萬全部人口，美國加州則共有15萬人被迫撤離。

Brynn Parrott Chatfield臉書影片