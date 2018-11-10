為拍雙11促銷影片 強國公司把馬路當私家攝影棚

中國服飾廠商，為了迎接雙11購物節，想拍1部促銷影片在知名影音APP「抖音」上打廣告，結果他們竟不顧他人安危，私自霸佔馬路拍影片，將原先4線道的馬路直接佔了3線道，最後被警方開罰。（圖擷取自《梨視頻》）

2018-11-10 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國著名的光棍日購物節「雙11」及將來臨，各家廠商也紛紛摩拳擦掌，準備迎接一年一度的網購盛會；不過日前中國有家服飾廠商，為了拍1部促銷影片在知名影音APP「抖音」上打廣告，竟不顧他人安危，私自霸占馬路拍影片，不僅將原先4線道的馬路直接佔了3線道，而當作背景的3輛豪車還逆向行駛；最後這間自私的廠商錢還沒賺到，就先被警方罰款4萬1800元人民幣（約新台幣18.5萬元）。

綜合中媒報導，影片中可以看到有多位穿著時髦的年輕男女，在幾輛汽車前一字排開，非常有氣勢的大步向前走，不過透過地上隱約可見的路標可知，他們拍攝當下是逆向的；起初是有中國貴陽的當地人在11月3日發現，有一群人在馬路上用3輛豪車將4線道的馬路佔了3線，疑似在拍攝影片，時間長達40多分鐘；而錄影者問他們在幹什麼時，有人回答「在拍抖音」，氣的怒批他們為了自己不顧他人安危，「噁心！」

貴陽警方獲報後介入調查，發現這群人原來是昆陽當地某間服裝公司，為了迎接即將到來的雙11購物節，想拍攝一個促銷影片上傳到知名影音APP「抖音」吸引買氣；昆陽警方表示，這群人擅自擺拍得行為，差點就發生車禍，好幾次差點害得正常行駛道路的其他車輛撞上他們；而且在他們私自霸路的拍攝期間，其他用路人都必須繞過他們，使用剩下1線道。

警方調查後發現，影片中的4輛車都有逆向行駛的行為，另外還犯禁止標線、影響交通安全、不按規定停車等違法行為，其中2輛車還未經規定逾期未檢驗；最後交警對這4輛車的車主開罰共計人民幣4萬1800元（約新台幣18.5萬元）的罰款並記違規點，4名違法的車主也需透過媒體向社會大眾道歉。