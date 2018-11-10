野火威脅加州馬里布豪宅區！好萊塢明星驚慌逃離

南加州伍爾西野火（Woolsey Fire）席捲富裕城市馬里布，多名美國明星紛紛倉皇撤離。（法新社）

2018-11-10 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國北加州遭Cal Fire野火燒毀天堂鎮，目前火勢正向奇科市進逼，而南加州同時也出現伍爾西野火（Woolsey Fire），席捲不少好萊塢名人定居的濱海富裕城市馬里布，當局要求所有居民立刻疏散，因此多位明星紛紛倉皇撤離。

據《BBC》報導，在南北大火夾擊下，加州目前已有超過25萬人逃離家園，伍爾西野火於8日從千橡市附近開始延燒，燃燒面積達3.5萬英畝（約141平方公里，約1個澎湖縣大），並且已失去控制進入馬里布的人口稠密地區

據《福斯新聞》報導，被迫撤離的名人包括卡戴珊家族的金卡戴珊（Kim Kardashian）、考特妮卡戴珊（Kourtney Kardashian）、科勒卡戴珊（Khloe Kardashian）。

金卡戴珊在Instagram表示，她搭乘私人飛機回家後，只有1個小時的時間打包東西，就要搭機疏散了。考特妮卡戴珊則在社交媒體祈禱每個人都能保持安全，並免於受到火災的影響，科勒卡戴珊則直呼自己完全無法相信現在發生的事。

女演員艾莉莎米蘭諾（Alyssa Milano）則說，她和她的家人都必須撤離，孩子和飼養的愛馬都很安全，但房子面臨著被火焰吞噬的危險。電視節目名人凱特琳詹納（Caitlyn Jenner）的住宅則傳出已被燒毀，她隨後上網報平安，透露自己待在安全的地方。

《奇異博士》導演史考特德瑞森（Scott Derrickson）在推特表示，他遭到了強制撤離，並且在野火中失去家園，還好家人都很安全。知名歌手女神卡卡（Lady Gaga）於9日上午在Instagram說，自己也被強制疏散了。

其他受伍爾西野火影響而被撤離的名人包括雪兒（Cher）、饒舌歌手伊姬阿潔莉亞（Iggy Azalea）、電視劇明星雷恩威爾森（Rainn Dietrich Wilson）、搖滾歌手梅莉莎埃瑟里奇（Melissa Etheridge）、男演員艾迪麥克林托克（Eddie McClintock）等等。