黑箱害101人落榜只補償63名額 東京醫大挨批

日本東京醫大爆出多年來入學考試，校方透過竄改考試成績，以達到減少收取女學生醜聞。（法新社）

2018-11-10 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京醫大爆出多年來入學考試，校方透過竄改考試成績，以達到減少收取女學生醜聞。東京醫大原傳出同意讓受影響約100餘位，從合格變不合格的考生們入學，最終定案卻僅讓其中63人入學，引起外界反彈。

綜合日媒報導，私立東京醫大考量女學生未來從醫可能因結婚、生小孩等因素離開職場，為避免醫院人力短缺，決定在入學考試的作文項目上，對女考生、重考生等惡意扣分，而應屆男考生則加分。第三者委員會介入調查後發現，2017至2018學年度，共約101位受害考生，其中女考生67人，從合格變成不合格。

校方原先傳出擬接受第三者委員會的建議，對這兩學年度受害的考生發送入學許可，現在學校又對外表示，「由於招收人數考量，最多只會有63個名額能夠入學」，遭外界質疑如此的補償方式毫無意義。

聲援受害考生的團體於8日召開記者會，律師河合弘之表示，「為了補償，就算招生名額固定，也該突破限制全額招收受影響考生！」校方目前僅回應「將再研議」，許多人因此不滿校方態度，認為東京醫大以「名額固定」為前提的補償做法，「太自以為是。」