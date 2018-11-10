瑞安航空欠錢不還 149名乘客登機後被法國扣押飛機...

瑞安航空欠款不還，導致載有149名乘客的客機尚未起飛就被法國扣押。瑞安航空班機示意圖。（法新社）

2018-11-10 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕這種班機延誤的原因百年難得一見！法國波爾多機場149名乘客登機準備前往倫敦，隨後卻被告知由於瑞安航空欠款不還，導致該架飛機被當局扣押無法起飛，149人被迫換機，延遲了5個小時才抵達英國。

據《CNN》報導，事情要追溯到2008年至2009年，當時法國政府提供瑞安航空補貼，讓該公司營運從昂古萊姆機場到倫敦的航班。不過，歐盟委員會後來裁定該補助金額是非法的，並在2015年的聲明中指出，瑞安航空在競爭市場中。受益於不正當的經濟優勢（指政府的補貼）。

因此，歐盟要求法國必須從瑞安航空收回補助，這樣才能恢復公平的競爭環境。法國當局沒有透露具體的回收金額，但機場官員表示大約在52.5萬歐元（約新台幣1833萬元）左右。

然而，瑞安航空這幾年來始終欠款不還，法國當局忍無可忍決定出手扣押飛機，也就是那架原定載著149名乘客前往倫敦的波音737，逼瑞安還錢來贖回客機。法國政府在聲明中解釋這是最後的手段，「不幸的是，國家不得不採取這樣的行動。」

據《ABC》報導，30歲的法國乘客乘客海布盧（Boris Hejblum）指出，當機場方面告訴他們必須要離開時，大家都已經通過了安檢門並登上飛機。

海布盧說，現場完全沒有瑞安航空的人可以協助他們，唯一向大家提供訊息的是航警，乘客只收到瑞安航空的2則短訊，一個是告知他們班機會延誤，另一個則是5歐元的食品券（約新台幣174元），這些錢連機場咖啡廳的三明治都買不起。