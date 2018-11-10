加州野火燒盡天堂 鎮上90％的房屋消失了...

加州天堂鎮被野火燒毀，鎮上80％至90％的房屋都沒了。（歐新社）

2018-11-10 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國北加州遭Cal Fire野火焚燒，擁有2.6萬人口的巴特郡天堂鎮首當其衝，民眾慌忙開車奔逃卻被塞車堵住去路，當局已發現9名死者，周圍區域疏散人數更達到15萬人。天堂鎮長瓊斯（Jody Jones）於當地時間9日下午帶著消防員重返鎮上評估災情，赫然看到80％至90％的房屋都被燒得一乾二淨了。

據《CNN》報導，Cal Fire於8日開始出現，以每分鐘延燒80個足球場的驚人速度增長，目前燃燒面積超過7萬英畝（約283平方公里，約1個台北市），在燒毀天堂鎮後，火焰正往奇科市（Chico）竄去。

據信在已變成煉獄的天堂鎮中，有多達1000多個建築被摧毀。瓊斯表示，鎮上總共有兩所小學，「天堂小學」完全被燒掉了，「龐德羅莎小學」同樣受到火勢波及，商業區的許多地方都燒毀了，剩下的建築物真的不多。

當地居民沃恩（Whitney Vaughan）在火勢燒進小鎮時，和丈夫急得抓起還沒洗的髒衣服和幾張家庭照片就走了，但車子卻卡在逃難的車流之中，緊接著她看到野火燒了過來，許多民眾這時開始棄車奔逃。沃恩在和丈夫逃離險境後，透露當時真的一度陷入無處可逃的險境，而且一切都來得太快。