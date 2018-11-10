美中對話針鋒相對 美國務卿當面嗆南海、人權問題

美國國務卿龐皮歐（右）和中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（左）。（歐新社）

2018-11-10 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕美中第2輪外交與安全對話9日在華盛頓舉行，美國國務卿龐皮歐不僅指中國壓迫台灣國際空間，還針對就南海、新疆維吾爾族人權問題等中國問題提出質疑。

綜合媒體報導，龐皮歐（Mike Pompeo）先提到南海問題，指美國持續對中國在南海的軍事化行動感到擔憂，敦促中國履行過去在這一領域不會軍事化的承諾。中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪回說，中國尊重美國在亞太地區的利益，美國也應該尊重中國的主權和發展利益，中國在南海島礁上進行了一些建設，其中大多數是民用設施，目的是為了中國人民的利益，也為他人提供公共建設。

楊潔篪指出，與此同時，中國有必要建立一定的安全設施，以應對外界的威脅，中國認為任何國家都不應該利用任何藉口在南海進行軍事化。

楊潔篪特別提到美國近期以「自由航行」為由，軍艦通過中國附近海域的行動，他說，在南海沒有自由航行受阻的問題，因此使用航行自由作為追求軍事行動的藉口是站不住腳的。

美國國防部長馬提斯（James Mattis）強調，關於美國在南中國海的演習和行動，美國嚴格遵守國際法和國際海事規則，美國將像其他國家一樣，繼續在任何國際水域、國際空域執行任務。

人權問題方面，龐皮歐毫不掩飾，直接在中國政府高層面前提出新疆「再教育營」的問題，龐皮歐說，美國和國際社會將持續表達對中國打壓一些宗教團體的擔憂，包括基督徒、佛教徒，還有大約有80萬甚至100萬的維吾爾族人被剝奪自由。

楊潔篪辯稱，新疆事務屬於中國內政，外國無權干涉，中國尊重人權，中國政府高度重視新疆的社會和經濟發展，採取一系列促進穩定、發展、團結和民生的措施，同時打擊民族分裂活動和恐怖攻擊，維護國家和人民生命財產安全，希望美國能夠尊重這一事實，客觀地看待有關事項。