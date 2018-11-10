台灣南海與人權 美中對話各說各話

2018-11-10 05:36

〔中央社〕美中外交與安全對話今天召開，在台灣、南海及人權議題上針鋒相對，中國國防部長魏鳳和更以美國南北戰爭為例談台灣稱，若台灣從中國分裂出去，中國不惜一切代價維護主權。

美中外交與安全對話今天在華府召開後，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、美國國務卿蓬佩奧、魏鳳和與美國國防部長馬提斯召開聯合記者會，美中雙方在關於南海、台灣及人權議題上，都展現各自的堅定立場。

中國軍方一向是鷹派角色，魏鳳和在談到關於台灣的議題時更主動補充指出，實現中國統一，是中國共產黨和國家的歷史任務之一，他還以美國的「效忠宣示」（Pledge of Allegiance）誓詞為例指出，美國的效忠誓詞提到，上帝庇佑下的國家不可分割，「中國也同樣有這一立場」，也就是統一不可分割。

他還稱，「如果台灣從中國分裂出去，我們會像美國當年南北戰爭一樣，不惜一切代價，維護中國主權。」

西點軍校出身的蓬佩奧則是主動提到，在兩國的「重大分歧」議題上，他也「直率地」向中方表達美國的立場，他以台灣為例指出，美國和「民主的台灣」有堅定關係，他強調，美國長期以來的「一中政策」沒有改變，美國的所有做法也與自身政策一致，而美國關切中國持續施壓脅迫他國的作為，壓迫台灣的國際空間。

關於南海，楊潔篪則提到，他在會談中向美方表示，希望美方停止頻繁派軍艦抵近中國領土與島礁，損害中國主權、安全及利益的行為，他也呼籲美國，對維護南海和平穩定發揮建設性作用，才有利於降低安全風險。

楊潔篪稱，中國在自己的領土有必要的防禦性建設，是國際法允許的範圍，是主權國家的自衛與自保權；中國致力於與有關當事方直接協商對話，也努力全面落實「南海各方行為宣言」。

對此，馬提斯則重申，美國會持續嚴格遵守國際法的相關國際海洋法規則，美軍也會像其他國家一樣，持續在任何國際法允許的國際水域與空域活動。

蓬佩奧則不忘提醒中國，要兌現自身過去曾說過不會軍事化南海的承諾。

在人權議題上，雙方也毫無掩飾分歧，蓬佩奧指出，美國對新疆「再教育營」的問題表達關切，他說，包括中國在內、每個國家都應以尊嚴與尊重的方式，對待不同宗教信仰與族裔的人民。

不過，楊潔篪稱，新疆事務是中國內政，外國無權干涉，中國政府高度重視新疆經濟與社會發展，採取一系列促進穩定、發展、團結與民生的措施，同時依法打擊民族分裂與暴力犯罪，是維護人民生命財產安全，希望美方尊重事實、客觀看待。

蓬佩奧最後表示，雖然雙方在許多議題上有分歧，但這次對話良好且重要，雙方也討論要如何強化實現首輪外交與安全對話時、雙方的承諾，包括深化在軍事與安全議題上的雙邊交流，以在危機時刻降低風險。（編輯：徐睿承）