安撫員工不滿 Google宣布改變性騷擾處理方式

2018-11-10 00:22

〔中央社〕谷歌公司（Google）今天宣布改變職場性騷擾處理方式，希望能夠平息員工憤怒。上週，由於不滿公司處理主管性騷擾事件的方式，Google全球員工串聯發起「出走」抗議活動。

Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）在寄給員工的電子郵件中說：「我們認知到，我們過去並非事事處理得宜，我們對此深感抱歉。顯然，我們必須做出一些變革。」

皮查伊表示，有關性騷擾的仲裁，未來將是選擇性的，而非強制性。這項改變可望終結匿名協議，不致發生性騷擾事件元凶不知是何人的情況。

皮查伊保證，Google未來處理性騷擾將更為透明，並且提供更多奧援與關懷給控訴人。

他說，有關性騷擾調查及其結果，公司將提供「更多的細節」。

Google內部「調查報告」將有性騷擾專章，刊載屬實指控的數量以及趨向與懲處。

皮查伊並說，Google正在強化申訴系統，處理流程也將包括提供輔助人員與律師。

Google將會更新職場強制訓練課程以防範性騷擾的發生，而且每年必推訓練課程，而非先前的每2年推出一次。

Google也將賦予團隊領導人責任，加強管制公司活動飲酒，不論是在公司內或是公司外，以減少酒後可能發生不當行為的機會。