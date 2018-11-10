文革再現！大學錄取要先「政審」合格 重慶當局這樣拗…

中國重慶市武隆區政府在官網公告，提到重慶市教育考試院發布消息，表示「政審」資料是參加2019大學入學考試的必備資料，更是決定是否錄取大學的重要依據，引發中國輿論一片嘩然。（彭博）

2018-11-10 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶市武隆區政府在官網公告，提到重慶市教育考試院發布消息指出，「政審」資料將是參加2019大學入學考試的必備資料，更是決定是否錄取大學的重要依據，引發中國輿論一片嘩然。

根據《BBC》報導，「政審」全稱「政治審查」，為中國當局對個人政治態度、家庭環境與社會關係等進行審查。在毛澤東時代，嚴苛的政審是上大學的重要條件，在鄧小平主政後才廢除此制度。

日前重慶黨委機關報《重慶日報》做了相關的報導，引述重慶教育考試院的話說，「政審」是決定是否錄取時的重要依據，不合格者「無法被大學錄取」。此事被中國多家主流媒體報導後，在中國社群網站引起軒然大波，網友紛紛痛批重提「政審」宛若文化大革命再現，「根本是在開民主的倒車」。

對此，重慶市教育考試院辦公室主任羅勝奇8日在中媒《中國新聞週刊》說，這是媒體記者「寫錯了」，他說，「政審」的意思是「思想政治的考核和現實表現的審核」，是記者理解有誤。不過，中國網友對這個說法並不買帳，直指記者「稿子裡寫明了『政審』是思想和現實行為的考核，哪裡錯了？」《環球時報》總編輯胡錫進也發微博批評重慶市教育考試院「別把這鍋丟給記者揹」。

而8日稍晚重慶教育考試院則在官網發表道歉聲明，「將普通高校招生要求中對考生本人的『思想政治品德考核』表述為『政審』是不規範、不準確的。11月8日下午，工作人員在回答記者電話詢問時，答覆也是不準確的。」最後道歉說，「因我院發布的信息內容表達不規範、不準確，把關不嚴格，導致社會公眾產生誤解，謹致歉意。」