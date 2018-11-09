網友都跪了！柬埔寨男孩操8國語言討生活 女遊客驚豔

1名口操8國語言的柬埔寨小男孩對女遊客兜售紀念品，語言能力相當驚人。（圖擷取自YouTube）

2018-11-09 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨吳哥窟為著名觀光景點，當地1名小男孩為討生活販賣紀念品，被女遊客發現竟然會流利地使用來自7個國家的8種語言，包括他的母語高棉語，共會說9種語言，影片曝光令網友讚嘆「聰明得令人心疼」。

1段於今（9）日曝光的YouTube影片中，1名身穿紅衣、捧著藍色籃子，年約不到7歲的小男孩，出現在柬埔寨暹粒市向往來的遊客兜售紀念品，他向女遊客表示「我可以會廣東話、中文、英文、泰文、韓語、法語」，女遊客聽到他會法語，當場對他對他說「Je fais coucou（你好）」，不料孩子聽到此話立刻用法語開始兜售商品。

接著女遊客對著孩子使用粵語，孩子便開始說著粵語說明產品售價，女子此時又改用日文與他溝通，男孩就用日語說著產品有多可愛，話畢竟以華語向女方說道「好買一個啦，1塊美金啊」，被女遊客婉拒後，改以泰語繼續銷售籃子內的紀念品。

男孩後來說道「買1個唱歌給你聽」，接著唱起中國歌手大壯的《我們不一樣》，音準與咬字令女遊客相當驚豔，最後女遊客決定掏腰包向他購買，並把「在柬埔寨暹粒市的語言天才」影片公布在網路上，他在片中說了粵語、中文、英文、泰文、法語、馬來語、菲律賓語。

許多臉書社團「爆笑公社」網友看見後，均感到相當不可思議，紛紛留言指出「這小朋友真的很討人喜歡」、「真的很厲害，真的要跪了」、「這個遇到，直接給他一塊美金」、「簡直是快速翻譯機」、「這小朋友真是聰明伶俐」、「這小孩的未來一定遠遠超過在這篇文中留言的人」、「這要好好栽培肯定不得了」、「可以領養嗎」、「小朋友學習力很強」。

觀看影片請點擊下面

「在柬埔寨暹粒市的語言天才」影片