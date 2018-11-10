港珠澳大橋帶來亂象！中客攻陷東湧 居民：週末不敢出門

港珠澳大橋（見圖）在上月24日正式開通後，中客蜂擁而入，不少住在大橋附近的香港居民不堪其擾，甚至有人想發起「光復東涌」活動。（資料照，歐新社）

2018-11-10 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕港珠澳大橋在上月24日正式開通，至今約兩星期以來，不少住在大橋附近的香港居民不堪其擾，甚至有意發起「光復東涌」的活動。

綜合港媒報導，港珠澳大橋開通後，為鄰近大橋的香港東涌地區帶來大量中國人潮，許多中國遊客到香港的商場把奶粉、藥品等日用品一掃而空，讓住在東涌的香港人買不到，只好特地跑到香港其他地區購買。

還有許多未在香港登記的違法旅行團，僅收取中國人低廉的旅費，就將他們帶來香港購物，而在香港移動時搭乘平常香港人常用的大眾運輸工具，讓真正需要大眾運輸的香港人搭不到車。

數量龐大的中國遊客也讓東涌居民抱怨，出外購物、吃飯都要排隊排很久，「東涌變得好像中國，廣場上常有人在抽菸，有人翹著腳坐在椅子上，還有小孩在水質良好的水池上尿尿」。東涌居民還批評，這些蜂擁而來的中國旅客態度相當差，走路時不懂得禮讓、一直推擠，感覺整個東涌的治安都變差了。有些東涌居民更說，他們現在週末都不敢出門，不少為人父母的東涌居民，則相當擔憂小孩的安危。

對於中國旅客湧入香港的亂象，香港政府僅表示，將多派巴士專門接駁來港旅遊的中客，直接從大橋香港口岸將中國遊客送往購物商場，希望能緩解東涌地區居民的困擾。而香港不少本土派的組織則說，假如下週亂象仍未改善，他們將發起「光復東涌」的活動。