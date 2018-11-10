年度老爸？他為了贏球將守門員兒子推倒肉身擋球

英國一位老爸看球看得太激動，他為了不讓敵對贏球，直接將守門員兒子推倒「擋球」。（圖擷自推特）

2018-11-10 16:32

〔即時新聞／綜合報導〕很多父母常會到子女的球賽進行加油，不過英國一位老爸最近卻看球看得太激動，他為了不讓敵對贏球，直接將守門員兒子推倒「擋球」，趣味影片在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，最近有一段英國兒童足球比賽影片在網路上被瘋傳，影片中「Bow Street Magpies FC」與「Ysgol Llanilar FC」兩隊的球員正在場上踢球。其中一方的球員在發現對方守門員不在球門中央後，就進行射門。守門員的爸爸見狀竟直接將兒子推倒，讓兒子用身體擋住射門。

這段影片在網路上已經吸引超過1490萬人次點閱，許多網友看到後笑翻，「本日最好笑。」、「這招厲害！」、「這個老爸完全不在乎兒子，只在乎贏球。」、「他是豆豆先生嗎？」澳洲《福斯體育》（Fox Sports）更將他封為年度老爸（Dad of the Year）。

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