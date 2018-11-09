近7成日人上網沒安全感 最令他們害怕的是...

67.6%日本民眾對於網路使用感到不安，他們最害怕個資外洩。（彭博）

2018-11-09 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府今（9）日發布網路使用安心程度調查結果，發現有67.6%的日本人對於使用網路沒有安全感，他們前3個害怕發生的事情，分別是個人資料外洩、遭詐騙錢財、讓家人遇到危險。

根據《共同社》報導，日本內閣府在9月20日到9月30日，針對3000位年滿18歲的女性、男性民眾進行問卷調查，詢問他們對於使用網路的安心程度，共有67.6%受訪者選擇了「不安」或「比較不安」，比2015年進行的相同調查整整多出11.2個百分點。

受訪者們被詢及可複選的「具體感到不安之原因」，有36.6%的人們害怕使用網路會被人惡意侮辱、45.2%的人深恐家人、孩童因此身處險境、51.7%的民眾擔心受到詐騙財產受損、79.6%的民眾憂心自己的私密個人資料會因使用網路而曝光。

問卷另外詢及受訪者是否已進行資安保護措施，有53.1%的民眾回覆「已經採取」、但當中又有33.4%的人懷疑保護工作是否充足，另有16.9%的民眾沒有進行資安保護；那些沒採取保護措施的民眾中，有60.1%的人不清楚何種保護管道較佳、12.8%的民眾在意付費問題、12.5%的民眾表示忙到沒辦法自我保護、11.4%的人「認為自己不會受害」。