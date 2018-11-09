英國軍官曾穿它跑趴 乾隆「藍金龍袍」1800萬拍出

近日英國倫敦的拍賣會上出現1件中國清代乾隆時期的「藍金龍袍」，據說曾有英國軍官蕭爾（Offley Shore）穿著這件龍袍跑趴。（圖擷取自邦瀚斯拍賣所網站）

2018-11-09 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕近日英國倫敦的拍賣會上出現1件中國清代乾隆時期的「藍金龍袍」，據說曾有英國軍官蕭爾（Offley Shore）穿著這件龍袍跑趴，原本預估售價為15萬英鎊（約新台幣600萬），結果以46萬4750英鎊（約新台幣1860萬元）價格成交，高出預估售價約3倍。

據英國私人邦瀚斯拍賣所（Bonhams）資料介紹，這件龍袍名為「御制藍綢捻金銀銹金龍十二章吉服袍」，衣長144.5公分，使用藍色絲綢製作而成，上頭繡有金線和銀線、9條抓著珍珠的金龍，及象徵帝國權威的12個圖案。

龍袍拍賣者是英國軍官蕭爾的後代，蕭爾在1882年入伍，1884年轉移到孟加拉的印度軍隊，1912年3月5日至18日他和妻子去了一趟北京後，買到這件龍袍，並由後人保存迄今。蕭爾的夫人曾在1913年信中談及，他們夫婦二人出席晚會，當時蕭爾穿上一件北京購得的漂亮「藍綢金銀袍」。

據《梨視頻》報導，專賣中國藝術品的行家莫蒂諾（Benedetta Mottino）表示，「中國藝術品市場現在非常活躍，拍賣品的成交價比預期高出許多，買家有9成都是華人。」莫蒂諾預估這件龍袍最高售價為15萬英鎊（約新台幣600萬元），結果8日拍賣會上，以46萬4750英鎊（約新台幣1860萬元）價格成交。