墨爾本恐攻2死2傷！民眾尖叫求警開槍 驚悚影片全都錄

2018-11-09 21:46

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲驚傳隨機攻擊事件。澳洲大城墨爾本市區在當地時間今(9日)下午突然有名男子駕車衝撞行人,放火燒車後再持刀隨機砍人,已知有2人被男子刺傷,其中一名在送醫後傷重不治,而兇嫌則遭趕來支援的警方開槍擊倒,送醫後也傷重死亡。

綜合外媒報導,事件發生在墨爾本當地時間下午4點多,警方獲報有火燒車事故後趕到現場,隨後得知是攻擊事件,出動超過100名員警趕往現場支援。從目擊者拍下的影片可見,一輛小貨車冒著熊熊大火,而身穿黑衣的兇嫌則持刀與數名員警對峙,員警以手推車保持與嫌犯的距離嘗試奪下他的武器不過沒有成功,嫌犯還不斷逼近員警持刀揮砍,最後一名警察開槍擊中嫌犯胸膛,引起附近民眾驚呼尖叫,而兇嫌也立刻雙手摀住胸口痛苦倒地,而過程中附近民眾也不斷驚呼。

據了解,現場有3名民眾被嫌犯砍傷,其中一名被刺傷腹部倒臥血泊中的男子受傷相當嚴重,在緊急速往皇家墨爾本醫院後也不治死亡。目擊者指出,事發過程中,附近民眾不斷尖叫要求員警開槍射擊嫌犯,而警察則是試圖用警棍擊落嫌犯手中的刀子。一名在附近工作的肯德基員工馬可(Markel Villasin)難過的告訴《APP》他試圖幫助傷者的過程,「他的傷口在肚子上,我們把他翻過身來看他是否還活著,他當時還有呼吸,但是血流如注...」。

維多利亞州警察局長格里翰(Graham Ashton)在今晚表示「我們將此事視為恐怖攻擊事件」,「我們對兇嫌身分的了解有些許的進展,最初他沒有任何的身分證明,我相信我們已掌握了此人的身分。」格里翰說,不過他也表示,反恐部隊正在調查釐清,暫時無法詳細說明兇嫌身分。

事發影片

兇嫌中槍後遭壓制

