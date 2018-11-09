澳洲孕婦接連遭拒收 被迫到1370公里遠醫院生產

2018-11-09 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲昆士蘭25歲女子德斯特朗（Ali De Strang）在住家附近醫院待產遭拒，前往第2間醫院時，德斯特朗被要求前往其他醫院。到達第3間醫院後，醫師以嬰兒過大及沒有產科保險為由要她回家。最後德斯特朗只能選擇距離1370公里的第4間醫院生產，她抱怨整件事就像是「一場噩夢」，決定再也不生小孩。

綜合外媒報導，懷孕36周的德斯特朗決定在住家附近的醫院待產，但院方告訴她，最先進的設備僅用於「緊急狀況」，她只好到距離250公里的第2間醫院。德斯特朗表示，當她到達第2間醫院時，已經出現宮縮且開指3公分，醫師卻開立藥物，阻止她進入產程。

接連被2間醫院拒收的德斯特朗，只好到105公里外的第3家醫院，經過檢查後，德斯特朗被告知「嬰兒過大」，要求她回家，之後德斯特朗必須每週往返離家210公里的醫院進行檢查。不過在德斯特朗懷孕39周時，又再度被拒收，原因是這家醫院沒有產科保險。

最後德斯特朗選擇在離家1370公里的第4間醫院分娩，生下1名重達5.17公斤的男嬰，成為德斯特朗的第2個孩子。她將整個過程稱為「噩夢」，並因此患上創傷後壓力症候群。雖然德斯特朗希望有個女兒，但這次的經驗也讓她決定再也不生小孩。