「機械手臂」失控！干擾手術、戳破大動脈 患者術後死亡

2018-11-09 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕被譽為全球最先進的醫療設備「達文西（DaVinci）機械手臂」，可以進行細微的手術作業。不過三年前一台達文西機械手臂在手術中失控，造成病患死亡，當時的執刀醫生內爾（Sukumaran Nair）最近也在聽證會中還原當時真相。

綜合媒體報導，內爾表示，當初那場手術他就像是被「趕鴨子上架」，他指出當時各大醫院都搶著使用這項新技術，自己的醫院也購入了這項設備。不過其實內爾因有事錯過了兩堂有關達文西機械手臂使用的課程，內爾說「一切都準備不足，我就像還不會走路，就被要求用跑步一樣」。

內爾指出，當天機械手臂發生問題，在操作時發出刺耳雜音，影響他與助手溝通困難，更因此導致他將病人的心臟放錯位置，而隨後機械手臂更戳破病人的大動脈，大量的鮮血飛濺到機械手臂的鏡頭上，導致內爾無法繼續操作，只好改回人工方式，修復大動脈後繼續完成手術。而不幸的病人仍在手術後不到一周內就逝世。

內爾指控，當天原本有兩名機械手臂專家負責監看手術過程，但當機械手臂出問題、場面失控時，內爾卻看不見2名「專家」的身影，讓他當下非常無助。而在聽證會中兩名專家則辯稱是因「不想打擾醫師工作」才會離開現場。

內爾也表示，事發之後，他就在也沒有使用過機械手臂來為病人開刀。