登國外媒體、享譽國際！BBC用專文介紹台灣手繪海報師

2018-11-09 17:58

〔即時新聞／綜合報導〕台灣手繪電影海報師傅顏振發，多年堅持這項已經要失傳的傳統技藝，自年輕到現在已累積近50年的繪畫，英國廣播公司《BBC》更用專文詳細報導這位台灣國寶級的人物。

《BBC》旅遊版昨日刊出以14張圖片和詳盡文字的專文報導，標題寫著「台灣最後一位手繪電影海報畫家」，內文寫道，顏振發今年66歲，繪圖時間長達48年，雖現在眼睛已經部分失明，視力不佳，但他誓言：「要畫到看不見為止。」

《BBC》報導，顏振發幾乎每天都坐在台南全美戲院對面的人行道作畫，拿著小張的對照圖，畫筆一揮，電影的傳奇故事就栩栩如生的出現在帆布上，完成後再將帆布掛上戲院門口，全美戲院如今是台灣唯一一間仍持續用手繪電影海報作為廣告圖的劇院。

顏振發向《BBC》表示，他的一生中畫過數千部電影海報，但他的名字從未出現在工作人員列表當中，他也從未在作品上簽署過名字，他說：「不過某種程度上，我覺得自己參與了電影製作的一部分。」

將繪畫視為人生伴侶的顏振發至今未婚，他把自己奉獻給手繪海報，如今台南全美戲院已成為高人氣的景點，但多年來，在對街作畫的手繪海報藝術家卻不被人們認識。

近幾十年來，多媒體崛起，導致台灣許多老戲院關門大吉，加上為減少成本花費，用印刷海報來取代手繪海報，現今社會上僅剩少數戲院有全職手繪海報藝術家，德國、希臘、菲律賓各剩下一間。

據了解，顏振發近年為保留這項傳統技藝、培養接班人，和台南全美戲院合作推出「全美今日戲院手繪看板文創研習營」，教授有興趣的民眾，學習電影海報人物繪畫技巧。