北大學生問如何學國際政治 季辛吉：實踐勝於理論

95歲高齡的美國前國務卿季辛吉昨晚第六度造訪北京大學，並與學生座談。（歐新社資料照）

2018-11-09 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕95歲高齡的美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）昨日（8日）白天會晤中國國家主席習近平後，晚間訪問北京大學，北京大學校長郝平、副校長田剛親自陪同會見，季辛吉也與20多名來自北大國際關係學院的學生座談，當學生問到如何才能學習好國際政治時，季辛吉表示，實踐比理論更加重要。

綜合媒體報導，昨日晚間，季辛吉第六次到訪北京大學，並與20多位北大學生座談，季辛吉表示，非常高興與北大學生對話，1971年他第一次到中國時，對中國知之甚少，如今不但是中國的常客，也與中國朋友共事，形容這是他人生中非常重要的組成部分。

季辛吉被公認為美國的外交教父，座談會中，在場學生也踴躍提問，有人問及「如何構建國際政治的學習框架」，季辛吉則回應，國際政治並非只停留在理論，更多的是實踐，希望學生在學習時，不應該只關注理論。

季辛吉在回答其他問題時，也分享了自己移民、參軍的經歷，他認為，由於自己複雜的人生經歷，使他得以見到國際關係的許多方面；被問到中美會有怎樣的新型國際關係時，季辛吉則表示，外交部門應該積極發揮作用，增進彼此之間的聯繫和交流，而北大學生更應擔負起這樣的國際責任。