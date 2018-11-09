《CNN》記者對女實習生動手影片 被看出疑有端倪...

白宮女實習生上前，試圖搶走阿科達斯的麥克風。（路透）

2018-11-09 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普8日在白宮舉行期中選舉會後記者會，怒斥CNN記者阿科斯達（Jim Acosta）無禮、是「人民的敵人」。阿科斯達的採訪證被註銷，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）強調，無法容忍阿科斯達對一名女實習生動手，並在推特上傳影片佐證。然而有製片則表示，桑德斯上傳的影片看起來，像是被重新後製過的，顯得阿科斯達當時的動作「特別粗魯」。

綜合外媒報導，阿科斯達在記者會上追問川普有關中美洲移民和通俄門案件的問題，川普沒有回答並怒斥：「CNN應該為你的工作感到羞恥，你是一個既粗魯又可怕的人，你不應該為CNN工作」。阿科斯達想要繼續發問，白宮一名年輕的女實習生則上前，試圖搶走他的麥克風，雙方發生短暫的肢體接觸。

桑德斯事後在推特上傳1段15秒影片，慢動作重播白宮實習生欲將阿科斯達的麥克風拿走的過程，表示阿科斯達在記者會上與實習生發生肢體接觸，白宮無法容忍1名記者對1名試著做好本分工作的實習生動手。

《美聯社》報導引述獨立製片夏皮洛（Abba Shapiro）的看法指出，認為桑德斯上傳的這段影片有可能被重新後製，加快阿科達斯的手臂動作，讓他的右手臂看起來像是刻意出力，以「特別粗魯」的動作搶走麥克風，抵擋白宮實習生。

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