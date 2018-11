《CNN》記者對女實習生動手影片 被看出疑有端倪...

2018-11-09 15:52

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普8日在白宮舉行期中選舉會後記者會,怒斥CNN記者阿科斯達(Jim Acosta)無禮、是「人民的敵人」。阿科斯達的採訪證被註銷,白宮發言人桑德斯(Sarah Sanders)強調,無法容忍阿科斯達對一名女實習生動手,並在推特上傳影片佐證。然而有製片則表示,桑德斯上傳的影片看起來,像是被重新後製過的,顯得阿科斯達當時的動作「特別粗魯」。

綜合外媒報導,阿科斯達在記者會上追問川普有關中美洲移民和通俄門案件的問題,川普沒有回答並怒斥:「CNN應該為你的工作感到羞恥,你是一個既粗魯又可怕的人,你不應該為CNN工作」。阿科斯達想要繼續發問,白宮一名年輕的女實習生則上前,試圖搶走他的麥克風,雙方發生短暫的肢體接觸。

桑德斯事後在推特上傳1段15秒影片,慢動作重播白宮實習生欲將阿科斯達的麥克風拿走的過程,表示阿科斯達在記者會上與實習生發生肢體接觸,白宮無法容忍1名記者對1名試著做好本分工作的實習生動手。

《美聯社》報導引述獨立製片夏皮洛(Abba Shapiro)的看法指出,認為桑德斯上傳的這段影片有可能被重新後製,加快阿科達斯的手臂動作,讓他的右手臂看起來像是刻意出力,以「特別粗魯」的動作搶走麥克風,抵擋白宮實習生。

We stand by our decision to revoke this individual’s hard pass. We will not tolerate the inappropriate behavior clearly documented in this video. pic.twitter.com/T8X1Ng912y