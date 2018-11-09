中國撒錢援助真相！ 德媒：將非洲視為囊中物

2018-11-09 16:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國企圖擴大在非洲的影響力，利用「一帶一路」倡議與各國簽訂條約，引進大量中資建設，卻恐讓相關國家債築高台，讓國際貨幣基金（IMF）和美國副總統潘斯（Mike Pence）警告，勿依賴來自中國的資金。德國最大報紙最近也報導，痛批中國如此肆無忌憚地將非洲置於囊中，並附上1張中國五星旗覆蓋非洲大陸的插圖。

歐洲發行量最大的德國報紙《圖片報》（Bild）7日報導，僅2005年至2018年，中國就在非洲投資了大約3000億美元（約新台幣9.2兆元），在中國的資金支持下，衣索比亞、肯亞和布吉納法索等國，正在建設鐵路和機場等基礎建設，但這些非洲國家為此付出了高昂的代價，因為中國政府不僅希望用數十億美元賺取利潤，而且還想要從中獲得政治影響力，以及採取一些不道德的手段。

文中舉例，在衣索比亞，中國2012年向非洲聯盟（AU）援建了一個新的總部，但這座送給非洲的建築禮物，完全被中國用來暗中監視55個非洲國家，這項消息在今年1月被法國第二大報紙《世界報》（Le Monde）披露。

另外，中國試圖引導非洲媒體的報導。憑藉著中國媒體公司四達時代（StarTimes），該國不僅為中國媒體在非洲建立自己的分支，也投資非洲各地的媒體，影響其報導傾向，剔除反對中國的從業者。此外，中國每年邀請約1000名非洲青年訪問中國，目的是讓他們從共產黨的角度接受中國的歷史教育。記者艾沙（Azad Essa）曾經報導有關中國壓迫維吾爾族的消息，文章發表幾小時之後，他就被非洲的報社開除，中國擁有該報母公司20%的股權。

報導特別提到台灣與非洲的關係，台灣試圖在國際上尋求認同，北京因而採取行動，在今年5月，以金錢利誘要求布吉納法索與台灣斷交。

即使中國國家主席習近平9月宣布，中國對非洲的投資將再增加600億美元（約新台幣1.8兆元），但越來越多的政府拒絕接受這筆錢。獅子山共和國在10月底宣布了向中國貸款4億美元（約新台幣123億元），這筆錢可為當地機場提供資金援助，但獅國一名官員告訴南非媒體《fin24》：「我們需要中國來發展，但不能犧牲我們後代來償還債務。」