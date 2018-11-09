吳作棟新書披露 李光耀曾批評他演講像「木頭」

吳作棟（右一）新書披露，新加坡建國總理李光耀（右二）曾批評他的公開演講表現有如木頭。（法新社資料照）

2018-11-09 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕77歲的新加坡第二任總理、榮譽國務資政吳作棟，近日出版英文傳記「高難任務：吳作棟傳」（Tall Order：The Goh Chok Tong Story），披露不少新加坡政壇秘辛，吳作棟在書中透露，新加坡建國總理李光耀曾直言他不是接班人首選，還批評他的公開演講表現有如「木頭」，讓他覺得受辱。

綜合外媒報導，吳作棟近日出版的個人回憶錄「高難任務：吳作棟傳」，由《海峽時報》前採訪主任白勝暉執筆。吳作棟在書中披露，1988年當他還是新加坡副總理、第一總理接班人選時，李光耀在國慶民眾大會上，竟直言他不是接班人首選，讓坐在前排座位的他，對此感到「困惑、震驚、目瞪口呆」，許多新加坡國人也感到驚訝。

國慶民眾大會結束一個星期後，李光耀再次公開批評他，指他公開演講或在電視上的表現有如「木頭」。吳作棟說：「我雖然感到羞辱，但我知道他不是因為私人理由而羞辱我，我從不質疑他希望我成功。如果有的話，也是因為我缺乏交際能力而讓他感到懊惱。」

李光耀也曾因無法忍受吳作棟沒有當機立斷逮捕涉及推翻政府的人，而在1988年的一次內閣會議中憤怒地表示，如果李顯龍不是他的兒子，他就會立刻讓李顯龍取代吳作棟。